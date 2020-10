Buurt deelt kussens en matras uit aan ‘keurige zwerver’ in Nijmegen: ‘Ze stoppen hem van alles toe’

Automobi­list zonder geldig rijbewijs en onder invloed van softdrugs rent weg voor agenten

8 oktober NIJMEGEN - Agenten hebben woensdagavond in Nijmegen een bestuurder van een auto achtervolgd die te voet vluchtte. De man reed over de Parkweg toen de politie hem liet stoppen. De bestuurder gaf aan dat hij geen rijbewijs en legitimatiebewijs bij zich had.