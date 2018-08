Buurt haalt opgelucht adem, maar maakt zich ook zorgen om Danny

NIJMEGEN - De rolluiken zijn potdicht, het hekwerk is afgesloten. Zelfs de groenbak, die buiten in de voortuin staat, is met tape afgeplakt. Drie Jehova's getuigen bellen nietsvermoedend aan, maar de deur gaat niet open. Niks is aan het toeval overgelaten: de luxueuze woning van Danny M. in de Nijmeegse wijk Hegdambroek is voor onbepaalde tijd gesloten door de gemeente Nijmegen . De dreiging van een aanslag op zijn leven werd té groot.

De buurt haalt opgelucht adem, maar maakt zich ook zorgen. Een omwonende en kennis van M., die uit angst anoniem wil blijven: ,,Danny is zo'n aardige jongen, een whizzkid die geen vlieg kwaad doet. Vreselijk dat hij en zijn gezin zijn ondergedoken.’’

Plakkaat

Volledig scherm © Eveline Van Elk Aan het balkon van Danny's woning hangt pontificaal een plakkaat, opgehangen door de gemeente Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls praatte de buurt afgelopen woensdagavond bij. ,,Hij vertelde dat criminelen het op Danny hebben gemunt en dat de kans op een aanslag groot was. Hij, zijn gezin én wij als buurtbewoners zouden daarom gevaar lopen."



Justitie heeft M. al een tijdje op het oog als 'de telefoonleverancier van de onderwereld'. Met zijn bedrijf Ennetcom leverde de Nijmegenaar telefoons die niet te kraken zouden zijn. Criminelen maakten naar hartenlust gebruik van de apparatuur van M. Specialisten van de politie wisten de telefoons echter tóch kraken, sindsdien is M. zijn leven niet meer zeker.

Eerdere schietpartij

Het op het oog zo rustige hofje aan de Hegdambroek, waar een klein speeltuintje het middelpunt vormt tussen een aantal keurige, vrijstaande woningen, heeft dan ook al vaker onder vuur gelegen. Een enkele keer zelfs letterlijk. In het voorjaar van 2016 namen onbekenden het huis van een buurtgenoot vanuit een rijdende auto onder vuur.

Een foutje. Volgens de politie was de kogelregel, waarbij niemand gewond raakte, bestemd voor M. Kort daarvoor werd al eens gepoogd zijn woning in brand te zetten. Uit veiligheidsoverwegingen mocht M. destijds zijn gezicht een paar maanden niet meer laten zien in de buurt, zo bepaalde burgemeester Hubert Bruls.

Quote De rolluiken waren vaker dicht dan open. Een buurtbewoner over de woning van Danny M.

Sinds zijn terugkeer leidde de Nijmegenaar een teruggetrokken bestaan, zeggen buurtbewoners. ,,De rolluiken waren vaker dicht dan open’’, merkt een vrouw die haar hond nabij het speeltuintje uitlaat op. ,,Vroeger zag ik hem nog wel eens. Hij komt misschien wat rauw over, met zijn forse voorkomen en tattoo's. Maar het is een fijne jongen, leek me voor de duvel niet bang.’’ De laatste tijd kwam ze hem echter niet meer tegen. ,,Het verhaal ging dat hij ver weg in het buitenland zat. Misschien ook maar beter, gezien zijn situatie.’’

Nieuwe dreiging

Er zouden 's nachts auto's met buitenlandse kentekens stapvoets rondrijden in het hofje. Op zoek naar Danny. De buurt hoopt dat de rust in de wijk nu terugkeert.

Een woordvoerster van de gemeente Nijmegen bevestigt dat meerdere bezorgde buurtbewoners aan de bel hebben getrokken. Drie weken geleden werd melding gemaakt van een verdachte auto in de buurt. Toen deze auto elders in Nederland van de weg werd gehaald, bleek dat er een automatisch wapen en munitie in lagen. ,,We zijn toen in overleg gegaan met politie en justitie, en hebben na langdurig beraad gekozen om tot sluiting van de woning over te gaan.’’