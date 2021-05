Buurt kijkt lachend toe hoe man met fietsketting bewusteloos wordt geslagen en zwijgt dan

Eeuwige roem bij NEC door pieken in één wedstrijd: Jarda Simr weet hoe het voelt

19 mei PILSEN/NIJMEGEN - Eeuwige roem in Nijmegen door pieken in één wedstrijd voor NEC; Jarda Simr weet als geen ander hoe dat is. De nu 42-jarige Tsjech schoot NEC op 29 mei 2003 diep in blessuretijd Europa in. Op de slotdag van de competitie tekende hij op aangeven van Resit Schuurman voor de allesbeslissende 1-0 bij RKC Waalwijk.