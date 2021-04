Buurt overvallen door ‘warmtestation voor de deur’, Klokgroep zegt keurig regels te volgen

NIJMEGEN - Ze zijn zich rot geschrokken, de bewoners van de 22ste straat Tolhuis in Nijmegen. Per brief is bij de negentien huishoudens half april de bouw aangekondigd van wat een Warmte Overdracht Station heet. Gaat het door, dan verrijst op een speelveld voor hun voordeur een 3 meter hoog complex ter grootte van een garagebox.

Overleg over de komst van de permanente bebouwing is er eerder niet geweest. De bouw begint volgens de afzender, projectontwikkelaar Klokgroep, half mei.

‘Uitzicht vergald’

,,Iedereen heeft vol afschuw gereageerd”, meldt straatbewoner Chris Lelieveldt namens de bewoners. ,,Er komt ook nog een zeecontainer met cv-installaties voor minstens drie jaar. Het uitzicht op de groene strook wordt volgens Lelieveldt vergald. ,,Onze kinderen voetballen hier, spelen verstoppertje in de struiken. Dat is altijd zo geweest. En ineens krijgen we te horen dat ze hier zo’n gebouw neerzetten. Dat kan toch niet?”

Het Warmte Overdracht Station moet er volgens de projectontwikkelaar komen voor de nieuwe buurt met 156 woningen die verderop wordt gebouwd op het voormalige HAN-terrein, Hof van Nijmegen. Pieter de Kort namens Klokgroep: ,,Ik snap dat de bewoners zich overvallen kunnen voelen, maar we hebben keurig de regels gevolgd. De Commissie Beeldkwaliteit heeft goedkeuring gegeven. Het is een openbare groenstrook van de gemeente, ook die is akkoord en heeft vergunning afgegeven.”

Oversteek naar Zwanenveld

Klokgroep heeft met warmteleverancier Engie gezocht naar een goede locatie om over een paar jaar te kunnen aansluiten op het warmtenet dat er komt voor een veel groter deel van Dukenburg. De Kort: ,,Dit is de enige plek voor een warmtestation waar we de oversteek kunnen maken naar de wijk Zwanenveld zonder dat we in de knoop raken met kabels en leidingen onder de grond. Of er zouden heel veel bomen gekapt moeten worden.”

Lelieveldt en de andere bewoners wijzen erop dat het raar is dat ze van het ene op het andere moment hiermee geconfronteerd worden. ,,Normaal overleg je dat toch eerst?” Volgens Klokgroep is het gebruikelijk dat in dit soort gevallen de buurt per brief geïnformeerd wordt. De Kort: ,,Dat hebben we half april netjes gedaan. Het is ook maar een klein gebouwtje.”

Lelieveldt heeft een advocaat in de arm genomen. Stadspartij Nijmegen heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Raadslid Jean-Paul Broeren wil weten ‘waarom de bewoners zijn overvallen met dit besluit’ en ‘hoe is dit participatieproces verlopen?’