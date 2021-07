Buurt wil geen woonwagenbewoners in de wijk: ‘We gaan met de hakken in het zand’

Laatste echte groente­zaak verdwijnt uit stadshart van Nijmegen; Maters verandert in vegetari­sche snackbar

2 juli NIJMEGEN - De laatste pure groentewinkel verdwijnt uit Nijmegen-centrum. Deze zaterdag sluit Maters in de Ziekerstraat definitief zijn deuren. Na het stoppen van de veertig jaar oude zaak, blijft er in het stadshart geen oud-Hollandse groente- en fruitwinkel meer over. Binnenkort kun je in het pand friet kopen.