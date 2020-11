Buurtbewoners moeten inbrekers laten gaan nadat die dreigen hen neer te steken en schieten

POLL Wie wint de Amerikaan­se verkiezin­gen? Nan en Todd - born in the USA - zitten vol spanning: 'Trump is een bully’

3 november NIJMEGEN/ARNHEM - Biden of Trump? Het wordt spannend vandaag bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De politieke tegenstellingen in het land zijn groot, ook in Gelderland is dat voelbaar. Twee Gelderse Amerikanen hebben meningen die lijnrecht tegenover elkaar staan.