Bye bye Belvoir: een laatste nacht in een tijdmachine

Bloemen­meis­je Wendy kreeg klappen van ME: ‘Wég met die beperkin­gen, dit is geen killervi­rus’

10:09 NIJMEGEN - Een flowerpowervrouw tussen hooligans. Oog in oog met de ME. Bloemenmeisje Wendy Kroeze werd een BN’er door het coronaprotest in Den Haag. De Nijmeegse is tégen de virusmaatregelen ,,We kunnen weer normaal gaan leven.”