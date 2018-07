Café Heideroosje verliest in rechtbank: zaak blijft gesloten

Video Morgen weer van start dankzij super women

18:37 NIJMEGEN – Acht minuten te laat was Hans Scheps (61) woensdagmiddag aan de Vierdaagse-finish. Hij kreeg coulance bij de eindcontrole en mag morgen gewoon weer van start. Vlak voor 17.00 uur – de aankomstdeadline – stond hij nog een kwartier in de file in Nijmegen-centrum. ,,Schandalig. Daar ga ik de organisatie op aanspreken.’’