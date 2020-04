Café in Nijmegen gesloten vanwege illegale gokkasten

Asperge-ac­tie Credible groot succes: al 700 pakketten voor hotelka­mers voor de zorg

14 april NIJMEGEN - De asperge-actie van Hotel Credible in Nijmegen is een groot succes. Vorige week gingen er 700 pakketten over de toonbank. Daarom gaat de actie deze week in de herhaling: wie vandaag nog bestelt, kan donderdag een compleet maaltijdpakket afhalen.