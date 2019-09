Cafébazen in Nijmegen balen dat ze rookhok moeten sluiten: ‘Buurt gaat meeste last krijgen’

In driedelig pak op de motor: Distinguis­hed Gentleman’s Ride in Nijmegen

15:14 NIJMEGEN - De Grote Markt in Nijmegen vult zich zondagmiddag met ronkende motoren. Het trekt direct de aandacht van het winkelende publiek, want het is een opmerkelijk gezicht: tientallen bestuurders van klassieke motorfietsen in driedelig pak.