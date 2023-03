Cafetaria Dwars voorlopig niet open na brand, buurt leeft mee met eigenaren: ‘Heel triest voor ze’

Flinke schade bij Nijmeegs cafetaria Dwars

Bij cafetaria Dwars aan de Groesbeekseweg heeft zaterdagmiddag een flinke brand gewoed. De afzuiginstallatie was in brand gevlogen. Het ging zo hard dat eigenaar en medewerkers het zelf niet meer konden blussen. De brandweer is een paar uur geweest. Er was een flinke rookontwikkeling.