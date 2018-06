Caissière hielp vriendje bij overval van haar supermarkt

Tieners vissen motor uit Maas-Waalkanaal: 'We waren super verbaasd'

3 juni NIJMEGEN - Stomverbaasd waren Kevin (16), Sander Pronk (15) en Luke Peters (15) uit Nijmegen toen ze zaterdagavond tijdens het vissen ineens op een motor in het Maas-Waalkanaal stuitten. Ze lichtten de politie in en via die weg kwam het bij de gemeente terecht. Die kon de motor in de loop van de week wel uit het water komen halen. Te laat, dachten ze. Dan doen we het zelf wel.