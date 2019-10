Campagne: Nijmegenaren met geldzorgen? Bel!

Schaamte brengt je nergens, heeft Daniella van der Klift (48) gemerkt. ,,Alleen nog verder in de schulden.” De Nijmeegse hielp gisteren mee met de lancering van de Geldzorgen?-campagne van de gemeente Nijmegen. Stapels roze enveloppen met informatie deelde Van der Klift uit op de markt. Roze, omdat de campagnemakers ver weg wilden blijven van de enge blauwe enveloppen.

Zonder aarzelen vertelt Van der Klift dat ze naar de voedselbank gaat en dat zij en haar dochter moeten rondkomen van 40 euro per week. Wie had gedacht dat ongeneeslijk ziek worden zo duur zou zijn? ,,Ik heb destijds zelf sociale hulp gezocht en gekregen. En ik heb echt geluk met de mensen in mijn omgeving.” Maar niet iedereen is zoals zij, realiseert ze zich. Daarom roept ze stadsgenoten op: ,,Geef dat blik soep weg en vráág die buren eens hoe het gaat en wijs ze eventueel op deze campagne en het telefoonnummer.”

Onderzoek

‘Geldzorgen? Samen komen we eruit', is de slogan van de nieuwe mediacampagne waarmee de gemeente inwoners aanspoort zich snel te melden met hun financiële problemen. Met de nadruk op snel, want onderzoek leert dat we afwachten met hulp vragen; gemiddeld vier jaar. Daarom vermeldt de campagne expliciet een telefoonnummer waarop vijf dagen per week acht uur per dag iemand opneemt die Nijmegenaren met geldzorgen verder helpt .

En erover praten verplicht je tot niks, benadrukt wethouder Renske Helmer. Schaamte is een bekende drempel, maar belemmerend is ook de vrees dat wie zich meldt met financiële strubbelingen, meteen een stapel formulieren moet invullen en zo de regie over zijn leven en kasboek kwijt is. Helmer: ,,Met pijn melden we ons meestal snel bij de huisarts, maar met financiële klachten blijven we vaak lang doorlopen. Het zou veel normaler moeten zijn dat je daarmee ook snel aan de bel trekt. En dat we niet blijven tobben.”

1,4 miljoen huishoudens

Je bent niet de enige, dat is de boodschap van de campagne waarvoor de gemeente ook Nijmegenaren met schulden heeft gevraagd mee te denken. In Nederland hebben 1,4 miljoen huishoudens probleemschulden of een risico daarop. 12.800 Nijmeegse huishoudens moeten volgens de wethouder op dit moment rondkomen van een laag inkomen. Een aanzienlijk deel daarvan heeft al schulden. Toch worden maar 3500 Nijmeegse huishoudens bereikt door de hulpinstanties, schat de gemeente, die hoopt dat de nieuwe posters en filmpjes helpen om daar verandering in te brengen.