Camper in lichterlaaie in Nijmegen, voertuig brandt compleet uit

Indrukwek­ken­de Sunset March over de Oversteek met bizar einde

20 september NIJMEGEN - Hoe vaak zou een gemiddelde Parijzenaar de Eiffeltoren beklimmen? En bezoekt een New Yorker het Vrijheidsbeeld eigenlijk wel eens? Monumenten die beroemd zijn over de hele wereld roepen in de eigen achtertuin eigenlijk nauwelijks op tot bewondering. Misschien wordt het tijd om met andere ogen te kijken naar de Oversteek, waar gedegen onderzoek aan de basis stond van een kunstwerk dat stil en onzichtbaar aanwezig is.