Cardiologe Angela Maas, de meest invloedrijke vrouw van Nederland, vecht al 30 jaar voor het vrouwenhart

Verlaten auto staat tijdens spits stil op drukke St. Annastraat: ‘Super aso’

3 december NIJMEGEN - Een verlaten auto heeft dinsdagavond een tijdlang stilgestaan voor een verkeerslicht op de St. Annastraat in Nijmegen. Niemand zat in de wagen of was in de buurt van het voertuig, waardoor er flinke hinder ontstond voor ander verkeer.