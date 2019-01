Cardioloog ging de fout in: ‘Het blijft een nare zaak, het meest vervelend voor de patiënte zelf’

Opluchting bij de artsen?

Cardioloog Niels van Royen: ,,De zaak heeft hier veel commotie veroorzaakt. Niet alleen hier, maar überhaupt komt het weinig voor dat er zoveel artsen tegelijk gedaagd worden. Er werden direct ook parallellen getrokken met de hartcrisis in het Radboudumc in 2006. Dat is iets wat nog enorm leeft onder het personeel en veel littekens heeft achtergelaten. In die zin is sprake van opluchting dat de uitspraak goeddeels gunstig uitpakt voor de artsen. Twee artsen zijn vermaand, artsen die overigens beiden niet meer in het Radboudumc werken. Maar het blijft een nare zaak, het meest vervelend voor de patiënte zelf. Er zijn geen winnaars of verliezers.”



U heeft toegegeven dat ze met verkeerde antistollingsmedicijnen naar huis is gestuurd, maar het is niet zeker dat die de kans op bloedstolsels vergroot hebben?

,,Mevrouw heeft thuis nog wekenlang spuitjes gebruikt als medicijn voor antistolling. Gebruikelijk is dat iemand met pillen naar huis gaat. Met pillen had ze mogelijk ook trombose op de hartklep gekregen, ook dat komt wel eens voor. Maar het is ongebruikelijk dat iemand zo lang doorgaat met die prikjes, met het effect op langere termijn hebben we geen ervaring. Dat hebben we als ziekenhuis erkend.”