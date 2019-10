Cardioloog Radboudumc wil onderzoek naar ‘dorstige patiënt’ bij hartfalen

Overname krijgt zegen: Restaurant Loetje, met vestiging in Nijmegen, naar nieuwe eigenaar

16:26 Biefstukrestaurant Loetje, met restaurants in onder andere Nijmegen en Utrecht, komt definitief in handen van investeerder Waterland. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de deal goedgekeurd. Er blijft na de overname volgens de waakhond voldoende concurrentie over.