Carnaval in Nijmegen op de schop: uitstootvrije optocht zonder wagens, want er is geen bouwplek

Carnaval in Nijmegen minder uitgebreid: feesttent op Grote Markt dit jaar maar drie dagen

NIJMEGEN - Vijf dagen lang carnaval vieren in de grote feesttent op de Grote Markt in Nijmegen zit er komende februari opnieuw niet in. Het Marikenpaleis, zoals de hostent in hartje centrum jaarlijks heet, staat er aankomende carnaval maar drie dagen. ,,De financiële risico’s zijn te groot”, zegt horecaondernemer Bart van de Berg.

17 november