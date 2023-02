Carnaval vieren rondom Nijmegen: in deze plaatsen kan het

indebuurt.nlHoewel je in Nijmegen carnaval kunt vieren, vinden er op andere plekken rondom Nijmegen ook carnavalsfestiviteiten plaats. In deze dorpen en stadjes in de buurt van Nijmegen kun je dit feestje vieren.

Malden

Zeg je carnaval in Malden, dan zeg je De Dwarsliggers! Deze carnavalsvereniging organiseert zes dagen lang activiteiten in het dorp. Van de aftrap op vrijdag 17 februari tot het haring happen op woensdag 22 februari. Op maandag is er een après-skifeest. Hier vind je het hele programma.

Groesbeek

Ook in Groesbeek wordt uitgebreid carnaval gevierd. Op zaterdag is er bijvoorbeeld een groot feest in de SOK-tent op het marktplein waar Bram Krikke, Stefan en Sean komen optreden. In diezelfde tent wordt er tot en met dinsdag 21 februari door gefeest. Ook is er een Groesbeekse kroegentocht. Alle informatie vind je hier.

Cuijk

Cuijk kan natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Op dinsdag 21 februari is daar namelijk de bekende Kuukse kroegentocht! Een groot feest in het dorp. Ook op de andere carnavalsdagen zijn er genoeg activiteiten georganiseerd. Meer daarover lees je hier.

Beuningen

In Beuningen organiseert carnavalsvereniging De Plekkers het programma. Dat programma wordt volgens de vereniging groter dan ooit, want ze bestaan dit jaar 55 jaar! Er is een optocht, een disco voor jongeren en het Plekkersbal. Alle informatie vind je hier.

Wijchen

Wijchen wordt tijdens carnaval omgetoverd tot het Urnerijk. Er zijn verschillende activiteiten, zoals de Wijchense Reut op zondag 19 februari (de optocht) en een groot feest op de markt op maandag 21 februari. Meer informatie over carnaval in Wijchen vind je hier.

Druten en omstreken

Wie uit Druten en omstreken komt, weet dat carnaval daar groots gevierd wordt. In Druten, Afferden en Deest organiseert Stichting Karnaval De Blauwe Bok vanaf vrijdag 17 februari tot en met dinsdag 21 februari allerlei activiteiten. Van een kindermiddag tot het Drutens bierfeest in de Gouden Leeuw: er is genoeg te doen! De volledige agenda vind je hier.

Bemmel

Ook in Bemmel is carnaval een bekend begrip. De dagen zijn goed gevuld met verschillende activiteiten met café De Roskam als vaste standplaats. Zo is er daar op zaterdag 18 februari een meezingerij en op dinsdag 21 februari een seniorenzitting en een haring/stekenavond. Op zondag 19 februari is de optocht met aansluitend een afterparty. Meer informatie vind je hier.

Elst

Carnaval in Elst start op vrijdag 17 februari. Carnavalsvereniging De Batsers trapt af met het seniorenbal in het Wapen van Elst. Op het plein in het dorp staat een tent waar op zaterdag het kinder- en jeugdcarnaval wordt gevierd. Zondag is de optocht en op maandag en dinsdag zijn er vieringen in café In den Ommelanden en het Wapen van Elst. Hier vind je het hele programma.

