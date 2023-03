Carnaval zorgt voor coronapiek in de regio: ‘Aantal bezoekers teststraat na carnaval ruim verdubbeld’

Gemeente Beuningen: plus 55 procent. Gennep: plus 53 procent. Berg en Dal: plus 35 procent. Nijmegen: 34 procent. Wijchen: plus 27. En in de gemeentes Land van Cuijk (150 procent) en Heumen (275 procent) zijn er nog grotere stijgingen. De RIVM-cijfers spreken voor zich. De afgelopen twee weken rijzen de positieve coronatests in deze streek de pan uit.