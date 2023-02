Carnavallen of juist niet: 5 x dit ga je dit weekend doen in Nijmegen

indebuurt.nlHet is feest, want de meeste Nijmegenaren hebben weer (bijna) weekend! Sommigen nemen dat feest wel erg letterlijk en vieren dit weekend carnaval. Andere stadsgenoten hebben er misschien wat minder mee. Voor iedereen is er wat te beleven dit weekend, kijk maar:

Carnavallen in Knotsenburg (en omstreken)

Dit weekend verandert Nijmegen weer in Knotsenburg. Alles wat er in de stad te doen is, lees je hier. Ben je op zoek naar wat afwisseling? Ook rondom Knotsenburg kun je heel goed carnavallen. Wie, wat waar? Dat lees je hier:

Salsa in de Loods

Heb jij het niet zo met de Hollandse carnavalskrakers? Of heb je een hele brede muzieksmaak? Vrijdagavond 17 februari dans je de hele avond op swingende salsamuziek in de Thiemeloods. Het feest start om 21:00 uur een kaartjes kosten 10 euro in de voorverkoop. Meer informatie lees je hier.

Goed uit eten

Waar in Nijmegen kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij tien restaurants in de stad zit je sowieso goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd. Benieuwd welke dat zijn? Dat lees je hieronder. Snel een tafeltje reserveren!

Language Exchange

Wil je graag een vreemde taal oefenen en tegelijkertijd anderen helpen met de talen die jij spreekt? Dat kan aanstaande zondag 19 februari vanaf 15:00 uur bij Plan A. Onder het genot van een drankje kom je in contact met andere mensen en culturen. Meedoen kost 5 euro en is gratis als je momenteel Nederlandse taalcursus volgt bij AvaLingua. Check hier alle informatie.

Draag je steentje bij

De vreselijke beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië zullen je vast niet ontgaan zijn. Er zijn verschillende manieren om te helpen, zo ook in Nijmegen. Een overzicht aan verschillende acties vind je hier:

