Carnavalsrel in Nijmegen: volkszanger Gert-Jan mag geen feest van vier dagen geven op Plein ’44

Meer slachtof­fers en getuigen gezocht van opgepakte zakkenrol­lers

22 december NIJMEGEN - De politie zoekt meer getuigen en slachtoffers van de drie zakkenrollers die zijn aangehouden in een Nijmeegs café. De drie verdachten, twee mannen en een vrouw, zijn opgepakt in een kroeg in de In de Betouwstraat. Ze hadden telefoons, rijbewijzen en een bankpas bij zich die net van henzelf waren.