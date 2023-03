Casper (29) zat op tiener die ‘niets anders kon dan mes pakken’, en hem doodde: vrijspraak

Met deze tijd loopt Brabantse Luuk het voormalig parcoursre­cord van de Stevens­loop (10 kilometer) uit de boeken

Luuk Maas is zondag winnaar geworden van de 10 kilometer van de Stevensloop. De Brabantse hardloper kwam op de Grote Markt in Nijmegen solo over de finish in een parcoursrecord van 29.36 minuten. Bij de vrouwen ging de zege naar Irene van Lieshout.