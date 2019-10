Cees de Beer is de nieuwe nachtburgemeester van Nijmegen

Vrijdaginterview ‘Voor de mensen ben ik gewoon mevrouw pastoor’

25 oktober NIJMEGEN - Joska van der Meer werd in 1994 pastor van de Ontmoetingskerk in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg, en 10 jaar later de eerste vrouwelijke teamleider in het bisdom Den Bosch. Zondag viert ze haar 25-jarig jubileum.