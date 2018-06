Cel dreigt voor ex-eigenaar Italiaans restaurant aan Nijmeegse Waalkade

De officier van justitie eiste maandag in de rechtbank in Zwolle twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk tegen uit Hilversum afkomstige De L. Zelf blijft de verdachte ontkennen. Domme pech en een ‘lasterverhaal in de krant’ zijn volgens diens advocaat Tom van Assendelft debet geweest aan het debacle van het restaurant.



Maar zoals De Gelderlander destijds al onthulde, laat De L. al jaren een spoor van schulden en ellende na. Niet alleen de belastingdienst, ook personeelsleden van het restaurant, huurbazen in Nijmegen, Bergharen, Lienden en Druten en talloze bedrijven kregen te maken met onbetaalde facturen. Ondertussen leefde de Hilversummer - die in 2003 al eens figureerde in het tv-programma Opgelicht?! en al eerder in de cel zat wegens fraude - als een koning. Hij reed in de duurste auto's en woonde samen met zijn gezin in gigantische huizen.