Cel én hulp voor delinquent (19) na dollemansrit door Nijmegen: ‘Heb je dan niks geleerd?’

Gemeente naar Raad van State om bomenkap Industrie­weg

16 augustus NIJMEGEN - De kap van 62 Italiaanse populieren aan de Industrieweg in Nijmegen is de inzet van een zaak bij de Raad van State, komende week. De gemeente Nijmegen wil deze bomen kappen, maar de rechter zette daar vorig jaar een streep door. Daartegen is de gemeente in hoger beroep gegaan.