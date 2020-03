Cel en tbs geëist tegen man (31) die Nijmeegse oma en kleinkind met fiets en al omver sleurde en beroofde

Nijmeegse ‘pionier van hoogbe­gaafd­heid’ Franz Mönks overleden

13:08 NIJMEGEN - Emeritus-hoogleraar Franz Mönks, die in Nederland hoogbegaafdheid op de kaart zette en verbonden was aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is 10 maart overleden. Mönks is 87 jaar oud geworden.