Cel en tbs geëist tegen Nijmeegse verdachte in loverboyzaak, een van de slachtoffers was 14

De Nijmegenaar wordt gezien als loverboy die via datingsites tientallen kwetsbare, jonge vrouwen benaderde, ze verliefd op hem liet worden en ze vervolgens uitbuitte.

Ene dag ruzie, andere dag lief

De officier van justitie sprak van ‘jachtgedrag’. De verdachte zou seksfilmpjes hebben gemaakt van de slachtoffers en ze daar vervolgens mee hebben gechanteerd. Zo moesten ze niet alleen seks met hem en met anderen hebben, maar ook telefoonabonnementen afsluiten, aldus de aantijgingen.



Er staan negen slachtoffers in de dagvaarding genoemd. Daaronder ook een 14-jarig meisje met wie de verdachte seks zou hebben gehad en ook zou hebben gedwongen seks te hebben met anderen.



De man zou de slachtoffers zodanig hebben bedreigd en geïntimideerd dat ze niet tegen hem in durfden te gaan. ,,Je hebt me gemanipuleerd. De ene dag ruzie, de andere dag was je lief voor mij. Langzamerhand had ik geen regie meer over mijn eigen leven. Je besliste alles. Ik weet nog dat je zei dat je niet had verwacht dat je zo’n sterke vrouw zo zwak kon maken”, aldus een van de vrouwen op zitting. ,,Ik voel me stom. Ik ben teleurgesteld in mezelf en schaam me dood”, voegde ze eraan toe.

Kofferbak

De moeder van het 14-jarige meisje vertelde hoe ze haar dochter zag veranderen in een angstig meisje en niet begreep waarom. Maar na negen maanden van dreigementen zou het meisje haar toch hebben verteld over de loverboy. Hij dreigde haar ‘total loss’ te slaan en in een kofferbak te stoppen om haar te laten verdwijnen, aldus de moeder.



Alleen al voor het misbruik van het meisje zou er volgens de officier van justitie anderhalf jaar cel moeten komen.



Hij maakt zich zorgen over de verdachte. Gedragsdeskundigen die de Nijmegenaar onderzochten constateerden een persoonlijkheidsstoornis. De verdachte heeft geen schuldbesef en een gebrekkig ontwikkeld geweten. Ze adviseerden behandeling, maar geen dwangbehandeling. De officier van justitie vreest voor herhaling als die dwangbehandeling er niet komt. ,,Het is de vraag of kaal afstraffen wel het meest gepast is.”



Geen dwang