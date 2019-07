Celstraf en tbs met dwangverpleging voor Nijmegenaar die woning opblies

De oversteek op de Oversteek: elke dag een Sunset March om de vrijheid te vieren

12:36 Op de avond voor de start van de Vierdaagse, vanavond, vindt traditioneel één van de drukst bezochte Sunset Marches op brug de Oversteek in Nijmegen plaats. Maar die herdenkingsmars wordt iedere dag gehouden, in weer in wind, en met velen of juist een enkele veteraan. Een reportage.