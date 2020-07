Chantal (39) runt nu ‘grootste pop-up restaurant van het land’: ‘Iets goeds doen voor de stad in bizarre tijden’

,,Ik dacht eerder aan een corona-noodlocatie of teststraat. Het was de vrijdag voor de lockdown. Ik was die dag bevallen van ons zoontje Stan en lag in het ziekenhuis. Toen kwamen de 1,5 metermaatregelen en ik dacht: zo’n enorm pand moeten we belangeloos inzetten. Een maand geleden sprak ik Bas Berden van 024events en hij kwam met een ludiek idee. Ik wil iets goed doen voor de stad in deze bizarre tijden.”



Waar komt dat vandaan?

,,Wie goed doet, goed ontmoet, zei mijn vader altijd. Ik lijk veel op hem. Mijn vader Ben was hoofdinspecteur bij de politie Gelderland-Midden. Heineken, Gert-Jan Heijn - alle grote zaken heeft hij gedaan. Hij leefde voor zijn werk, voor het land. Dat rechtvaardigheidsgevoel, iets goeds doen, heb ik van hem.”