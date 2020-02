Chaos afhaalpunten PostNL: Nijmegenaar is een uur (!) onderweg voor pakketje

Ze kreeg een briefje van PostNL in de bus. Dat haar pakketje tevergeefs bij haar was aangeboden - Mirthe werkt van negen tot vijf - maar ze kon het ophalen bij het PostNL-gebouw aan de Van Rosenburgweg 110. De Van Rosenburgweg?



Dat is 7,5 kilometer van haar huis in de Nijmeegse Benedenstad. Dat betekent een half uur heen en een half uur terug, is ze in totaal een uur onderweg met fiets of bus. Mirthe heeft geen auto. Het is gekmakend.



Tot voor kort was de voormalige sigarenzaak aan de Lange Hezelstraat een Post NL-afhaalpunt, vijf minuten lopen van haar huis. Maar met het vertrek van de sigarenzaak, vorig jaar, is ook het PostNL-punt verdwenen. Er zijn echter genoeg andere afhaalpunten in de buurt. Zoals Primera aan de Burchtstraat, de Coop in de Molenpoortpassage en ook in de Bloemerstraat zit een PostNL-punt.