Chaos op het spoor na concert Muse in Nijmegen

update Nijmege­naar (33) in gezicht gestoken in Smetius­straat: ‘Snap het niet, het is een hartstikke aardige vent’

27 juni NIJMEGEN - Een 33-jarige Nijmegenaar is donderdag rond 02.15 uur door een nog onbekende man in zijn gezicht gestoken. Het voorval gebeurde buiten op de Smetiusstraat in Nijmegen, ter hoogte van café Irish Pub The Shamrock.