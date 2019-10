Chaos op station Nijmegen in eerste ochtendspits tijdens werkzaamheden

Het treinverkeer rond Nijmegen is sinds dit weekend gestremd door werkzaamheden, dat duurt tot en met woensdag. De werkzaamheden zijn gepland in de herfstvakantie voor de regio Zuid, die vrijdag is begonnen.



Vandaag krijgen forenzen voor het eerst te maken met het busvervoer dat de trein moet vervangen. Een NS-medewerker ter plaatse erkent maandagochtend dat reizigers veel te lang moeten wachten. Ze staan in een gezamenlijke wachtrij voor bussen naar Arnhem en Oss, maar dat werkt niet.



Inmiddels is besloten alle bussen als ‘snelbus’ te laten rijden om de wachtrij te laten slinken. Sommige reizigers noemen wachttijden oplopend tot drie kwartier. Ook in het weekend stond er af en toe een lange rij wachtende passagiers op het busstation.