Chaos rond ‘vrije’ inschrijfronde Vierdaagse: website kan toestroom niet aan, tienduizenden in de rij

Mookse buurt ziet begeleid wonen in ‘spookhuis’ niet zitten

MOOK - Bewoners van de Karolingenstraat in Mook zijn fel gekant tegen de komst van negen kleine woningen waar mensen met een beperking of psychiatrische of psychische problemen min of meer zelfstandig kunnen wonen. De woningen komen in een huis waarin na jaren nog nooit gewoond is.

14:03