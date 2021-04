Che Guevara blijft lachen aan de Waal: Nijmegen derde ‘meest linkse gemeente’ van het land

Video Prikstra­ten Malden voorlopig nauwelijks gebruikt: ‘We zijn afhanke­lijk van de beschik­baar­heid van vaccins’

10 april NIJMEGEN - Tweeduizend prikken in een maand tijd. Het schiet nog niet bepaald op met het aantal coronavaccins dat op de nieuwe locatie in Malden is uitgedeeld. Ter vergelijking: in Wijchen gingen alleen deze vrijdag al 933 Pfizerprikken een arm in. ,,We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins”, zegt een GGD-woordvoerder.