Chronisch zieke kandidaat voor Nijmegenaar van het jaar wacht al maanden op zorg

Nadï kreeg landelijke bekendheid kreeg vanwege haar oproep tegen eenzaamheid. Dat leverde haar zelfs een nominatie op voor Nijmegenaar van het jaar 2019. Maar bij de gemeente Nijmegen staat ze wel al maanden op de wachtlijst. Daarmee is ze een schrijnend voorbeeld van het falen van de sociale wijkteams in de stad.



Afgelopen week concludeerde het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders al dat de sociale wijkteams over een volledig andere boeg moeten: de procedures zijn te bureaucratisch, wachttijden te lang.



Het is hopen op betere tijden. Want nee, vandaag is geen goede dag. Die conclusie kan Nadï inmiddels wel trekken, hoewel het middaguur nog moet aanbreken. Al om zes uur 's ochtends was ze wakker, van de pijn. Zelfs morfine is niet meer dan een pleister op de wonde, constateert ze. Tegen de heftige pijnsteken is geen medicijn bestand.