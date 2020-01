Cineast Joris Ivens krijgt postuum Vietnamese onderscheiding

Voor een van de films verbleef de Nijmeegse cineast in de jaren zestig van de vorige eeuw twee maanden lang in Vinh Linh, het zwaarst gebombardeerde gebied van Vietnam. Daar registreerde hij met zijn camera’s het dagelijkse leven van de bevolking.



,,In een museum in dat district, aan de voet van de legendarische Hien Luong Bridge over de rivier Ben Hai, wordt nu een permanente gedenkplaats ingericht met aandacht voor het werk van Joris”, vertelt Stufkens. Daarmee is het na geboortestad Nijmegen (Joris Ivensplein met een beeld en een gedicht), Brussel (een beeld op het station) en Parijs (een beeld in een park) de vierde plek ter wereld waar de cineast permanent wordt herdacht.



De huidige belangstelling voor Ivens, ereburger van Nijmegen, vloeit voort uit het partnerschap tussen de Europese stichting en het Vietnam Film Institute. Dat heeft sinds 2016 onder meer geresulteerd in drie boeken en de restauratie en Vietnamese ondertiteling van films.



De Friendship Medal is donderdagmiddag op de Vietnamese ambassade uitgereikt aan een familielid van Ivens.