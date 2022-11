Circusgroep slaakt noodkreet aan Nijmeegse raad met act: ‘Geld nodig, anders moet stekker eruit’

Crowdfun­ding voor grote circusruim­te voor jong en oud in Vasim: ‘Circus is meer dan clowns en acrobaten’

NIJMEGEN - Een grote circusruimte voor jong en oud van in totaal 244 vierkante meter in het iconische fabriekscomplex De Vasim in Nijmegen-West: die gaat er komen, als het aan de organisatie Vasim Circus Space ligt. Via een crowdfundactie hopen de initiatiefnemers 30.000 euro op te halen.

