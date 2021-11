Claudia (25) was een dakloze spookjongere en is nu een rolmodel: ‘Knop ging om toen er een kindje kwam’

Afspraak maken voor test nog steeds drama, maar GGD past techniek aan en breidt nog uit

NIJMEGEN - Het maken van een afspraak om je te laten testen op corona is nog steeds een drama. Ook deze dinsdagochtend is de telefoonlijn 0800-1202 overbelast en geeft de website om online afspraken op te maken geen mogelijkheden in de buurt voor het maken van een testafspraak.

23 november