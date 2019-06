Deels, want uitgangspunt blijft nog altijd sluiting, zo liet wethouder Grete Visser weten. ,,Dat is de stip aan de horizon waar we naartoe willen werken.”



Wat haar betreft zou dat over twee jaar kunnen zijn. ,,In de tussentijd willen we kijken hoe we een alternatief kunnen creëren waarbij vrouwen die drugsverslaafd zijn en niet vrijwillig tippelen op een veilige en gezonde manier kunnen uittreden.” Dat kan bijvoorbeeld door zorgaanbod voor straatprostituees los te koppelen van de tippelzone, aldus de wethouder. ,,Maar daar hebben hulpverleners en de dames die werken op het tippelzone het meeste kijk op.”