Collin Hoeve valt vlak voor de liveshows af bij The Voice of Holland

In de Knockouts speelde Collin Hoeve het nummer Butterfly van Jason Mraz. De coaches vonden zijn optreden zo goed dat ze hem nog wel een keer wilde zien en horen. En dan het liefst met een eigen nummer . Toch moest hij uiteindelijk zijn stoel, en daarmee zijn plek in de liveshows, opgeven voor teamgenoot Nika Pantovic. Het kwam uiteindelijk neer op een kwestie van smaak, want coach Lil’ Kleine vond de stem van Nika unieker.

Voice avontuur

Collin Hoeve begon zijn Voice avontuur met het nummer #addicted. Het nummer, over zijn verslaving aan sociale media, maakte veel indruk op de jury en hij kon door naar de volgende ronde. Tijdens deze Battles was het even spannend of Collin alleen door ging of als duo. Hij trad toen op met team genoot Laura Beekman. ,We gaan liever los van elkaar onze eigen weg”, lieten Laura en Collin na afloop van hun optreden unaniem weten. Toch is er na vanavond een einde gekomen aan zijn Voice avontuur.



Nijmegen wordt in de televisiehit van RTL nog wel vertegenwoordigd door de band Navarone. Zij treden volgende week op in de eerste liveshow.