Commotie op sociale media: wel kerststal, maar géén Jezus bij Radboudumc

Maar dat heeft dus helemaal niets te maken met een ziekenhuis dat buigt voor een ‘inclusieve samenleving’, bevestigt een woordvoerster van het Radboudumc. ,,Kindje Jezus leggen we pas met Kerst in de kribbe, dat gaat al jaren zo.”

Katholiek gebruik

Niks geks aan: het is een goed katholiek gebruik omJezus pas tijdens de kerstdagen - als zijn geboorte wordt gevierd - in het kerststalletje te leggen. ,,Zover ik weet hebben we nog nooit eerder opmerkingen gehad over de afwezigheid van Jezus in het stalletje”, zegt de ziekenhuiswoordvoerster. De ontstane ophef doet haar weinig: ,,We hebben hier smakelijk om kunnen lachen.”