Communist Olaf Kemerink, enfant terrible van de SP: ‘Ik vind mezelf wel radicaal, maar niet gevaarlijk’

Een SP-bestuurder noemde u een geradicaliseerde zolderkamercommunist, omdat u lid zou zijn van het Communistisch Platform. Dat was reden om u in november te royeren. U wilde toen niet zeggen of u betrokken was bij die beweging. Kunt u dat nu wel zeggen? ,,Ik ben lid. Ik wilde dat toen niet zeggen, omdat ik het ze niet te gemakkelijk wilde maken. Als iedereen meteen zegt dat hij lid is, maak je het royeren makkelijk. Het bestuur noemt het Communistisch Platform een politieke partij en de statuten van de SP verbieden lidmaatschap van twee partijen. Dat is om te voorkomen dat je lid kunt zijn van bijvoorbeeld de SP en GroenLinks. Daar is genoeg voor te zeggen, maar het Communistisch Platform is geen politieke partij.”

Wat is het Communistisch Platform wel?

,,Het is een pressiegroep die actief is binnen de SP en erop staat dat de SP zich omvormt tot een communistische partij. We willen dat er een einde komt aan het kapitalisme. Die visie hebben we beschreven. Tegelijk is het ook een verzamelplek waar mensen artikelen kunnen insturen over marxisme. Als je vindt dat dit de weg vooruit is, dan wil je daar anderen over spreken die dat ook vinden en andere linkse mensen overtuigen.”