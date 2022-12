Conchita (60) wil covermodel worden: ‘Heel belangrijk dat de 55-plus-vrouw eens aandacht krijgt’

Buurman na steekpar­tij door uit Pompekli­niek ontsnapte tbs’er: ‘Ik trof haar bloedend aan op bed’

Flatwijk Smitsveen in Soest is steeds meer een gewone wijk geworden, klonk het de laatste jaren regelmatig. Woensdag was dat even een rauwe uitzondering. Een ontsnapte 31-jarige tbs’er uit Nijmegen reed spoorslags naar Soest en stak een 27-jarige vrouw neer aan de Smitsweg. De consternatie in de wijk is groot.

