Conflict met bisschoppen: Radboud Universiteit en Radboudumc niet langer ‘katholiek’

Aanleiding voor dat besluit is een ruzie over de benoeming van de leden van de raad van toezicht.

Die werd dit jaar tot aan de Ondernemingskamer in Amsterdam toe uitgevochten. De universiteit wilde zelf leden kunnen benoemen, maar de bisschoppen vonden de kandidaten die het bestuur voordroeg te weinig katholiek.

Pleit beslecht

Het pleit werd in juli van dit jaar beslecht in het voordeel van de universiteit. Maar de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nu bepaald dat dan het predicaat ‘katholiek’ niet meer van toepassing kan zijn.

In een persverklaring laten SKU en bisschoppen weten dat de verwachting ontbreekt dat ‘de visies over hun katholiciteit nog naar elkaar toe zullen groeien’ en dat daarom een breuk onontkoombaar is.

In 1923 ging de Nijmeegse universiteit van start als Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen, toen nog als icoon van de katholieke emancipatiebeweging. Sinds 2004 draagt de universiteit de naam Radboud Universiteit, maar statutair bleef het de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met de ontkerkelijking hebben ook kerk en bisschoppen fors aan invloed ingeboet.

Niet gedoopt

Het was historisch zo gegroeid dat de Nederlandse bisschoppen de kandidaten benoemden voor de raad van toezicht. Echter, sinds 2014 wezen ze herhaaldelijk nieuwe kandidaten af. Dat gebeurde bij voorgedragenen die niet voor de kerk getrouwd, niet gedoopt en/of niet kerkelijk actief waren. Gevolg was dat een aantal leden niet vervangen kon worden en dat een lege plek niet is opgevuld. Zittende leden moesten noodgedwongen langer in functie blijven.

De rechter oordeelde in juli dat de bisschoppen met hun weigerachtige opstelling het maatschappelijk belang in gevaar brachten. Het universiteitsbestuur laat weten het besluit van de bisschoppen te betreuren. Want hoewel de band met het katholicisme veel minder nauw is, ontleent de universiteit haar identiteit daar deels nog wel aan. Bijvoorbeeld is er nog steeds een studentenkerk, een Katholiek Documentatiecentrum en een programma van lezingen over levensbeschouwelijke en ethische thema’s.

Kritiek

Makkelijker wordt het wellicht wel voor het Radboudumc, omdat kritiek van de bisschoppen over abortus, euthanasie en transgendercentrum makkelijker genegeerd kan worden. Maar het is volgens de raad van toezicht nooit de bedoeling geweest om zich helemaal los te weken van de kerk.

In onderling overleg zullen SKU en de Bisschoppenconferentie gezamenlijk bezien op welke wijze de contacten tussen bisschoppen, instituten en andere relevante universitaire organisatieonderdelen bestendigd kunnen worden.