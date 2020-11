Confrontatie dreigt rond Zwarte Piet in Nijmegen: ‘We laten onze winkeliers niet intimideren’

Tegenstan­ders grijze piet dreigen met kort geding tegen burgemees­ter Eindhoven

26 oktober EINDHOVEN - Er dreigt een rechtszaak tegen de gemeente Eindhoven over de Eindhovense Piet die de stichting Sint Nicolaas Intocht Eindhoven begin september heeft gepresenteerd. De tegenstanders die ook de grijze piet racistisch vinden, zeggen dat een kort geding tegen burgemeester John Jorritsma in voorbereiding is.