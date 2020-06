Consternatie op Pannenkoekenboot na lek; personeelsleden naar ziekenhuis

Arrestatie van man met plastic zwaard en pollepel bij campagnebe­zoek Thierry Baudet in Nijmegen

20 juni NIJMEGEN - Even voordat Forum voor democratie-leider Thierry Baudet bij het station in Nijmegen zou arriveren is daar een man opgepakt die met een plastic zwaard, een pollepel en een vlag stond te zwaaien. Hij is aangehouden voor verstoring van de openbare orde.