Consument dupe van vals ‘Nijmeegs’ incassobureau

9:12 NIJMEGEN - Een man die maandag rond middernacht inbrak in de Albert Heijn aan de Daalseweg in Nijmegen, is korte tijd later door de politie opgepakt. Hij was er vandoor gegaan met een koker vol buitenlands geld dat mensen hadden geschonken voor het goede doel.