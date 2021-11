Controles langs wegen in Nijmegen na verbod op demonstratie, veel politie op de been

Aan het eind van de ochtend is er al veel politie op de been in Nijmegen, vooral op het station. De politie laat weten dat er 's ochtends één arrestatie is verricht, vanwege het overtreden van de noodverordening. De gearresteerde was in het bezit van verboden goederen.

De politie en marechaussee controleren langs verschillende wegen in Nijmegen. Onder andere op de uitvalswegen vanuit Malden en Weurt. Ook op de kruising van de Sint Annastraat met de Rijksweg is zondag een controle gaande, vanwege de noodverordening, net als op de A325 richting Nijmegen.

Volledig scherm De marechaussee controleert in Nijmegen. © Waldie Rutten/Persbureau Heitink

Noodverordening

Uit vrees voor ongeregeldheden geldt sinds 10.00 uur voor de hele stad een noodverordening. Heel Nijmegen is 22.00 uur tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Iedereen mag preventief gefouilleerd worden door de politie en doorzoekingen van tassen en auto's zijn mogelijk: het is verboden om stokken, flessen of stenen mee te hebben.

Vrees voor ongeregeldheden is er, omdat er in eerste instantie een grote demonstratie zou zijn tegen het coronabeleid.

Volledig scherm Agenten op het station in Nijmegen. © Paul Rapp

Risico te groot

Burgemeester Bruls besloot vrijdag die geplande demonstratie van Nederland in Verzet te verbieden. Nederland in Verzet was van plan om met zo’n 3000 deelnemers te demonstreren op de Grote Markt, uit onvrede met de coronaregels. De organisatie beeldde Bruls op een poster af met een varkenskop en benoemde hem daarin als winnaar van de Anton Mussertprijs.

De vrees voor rellen en daarmee het risico op ongeregeldheden werd te groot geacht. Ondanks het demonstratieverbod, is op sociale media nog wel opgeroepen individueel naar de stad te komen. Daarom is er nu extra politie in de stad. Ook blijven ondernemers uit de Nijmeegse binnenstad ‘waakzaam', lieten zij eerder weten.

Volledig scherm Politie in centrum van Nijmegen. © Paul Rapp

Volledig scherm Een controle langs een van de toegangswegen. © David van Haren

Volledig scherm Een controle langs de rand van Nijmegen. © DG

Volledig scherm Politie op de Grote Markt. © Paul Rapp