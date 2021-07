Coolblue komt naar het centrum van Nijmegen

Daar was Krumel, plusminus 12 uur oud; en zo werd Yvonne opnieuw ganzenmoe­der

30 juni Yvonne van Dreumel, alias de ganzenmoeder. Niemand in Oosterhout die haar niet kent. Ze broedde drie achtergelaten ganzeneieren uit en voedde Jip, Teun en Guus eigenhandig op. Dagelijks liep ze met hen door het dorp. Met pijn in het hart nam ze na een jaar afscheid van het inmiddels uit de kluiten gewassen trio, toen ze naar een gezin met grote tuin in Ochten gingen. Terug naar het gewone leven voor Yvonne. Tot de deurbel ging. Daar was Krumel, plus minus 12 uur oud.